台灣兒童累計16例重症，7人有腦炎症狀，且併發腦災的幼童已6人死亡，讓不少家長擔憂，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，兒童急性腦炎幾乎出現在發燒的48小時內，這段時間恐是病毒量最高的時候，病毒易順著血流入腦部破壞腦組織，若孩子有打疫苗或在48小時內吃口服抗病毒藥物， 可降低病毒血症的程度，推估能降低急性腦炎的發生率。

謝宗學昨在臉書上發文說，他目前還沒有在小兒急診室遇到新冠肺炎併發猛爆急性腦炎的病人，但上周聽研討會的病例分享，加上這幾周診治幾百位確診輕中症兒童，他有些個人心得與推論，但因沒有嚴謹的研究證據，所以內容僅供大家參考。

謝宗學指出，反覆高燒（超過39度）通常發生在未滿12歲尚未接種疫苗的族群，特別是5歲以下的幼童，12歲以上的青少年，大部分接種過疫苗，主要症狀是喉嚨痛，不見得會發燒，即使有發燒症狀，也比較不會出現反覆的高燒。

謝宗學表示，幼童高燒48小時後症狀會逐漸緩解，多數在72小時內會完全退燒；若3天後仍持續高燒，恐要懷疑有併發症，如肺炎、敗血症等；而兒童發高燒的前48小時最不舒服，即便吃退燒藥效果也很有限，而孩子也會因為這樣活力不佳、無法進食、嘔吐、腹痛、頭痛與頭暈，但多數兒童撐過48小時候，症狀都會大幅改善。

謝宗學也說，猛爆急性腦炎幾乎都是出現在發燒的當天或隔天，這表示發燒48小時內恐是病毒量最高和發炎反應最猛烈的時期，容易發生病毒順著血流進入腦部破壞腦組織和出現嚴重的免疫風暴；而新冠腦炎的發生族群雖然和腸病毒71型類似，但病程不像腸病毒71型主要是腦幹腦炎，反而比較像流感造成的猛爆急性腦炎，全腦皆可能受到影響，演變成嚴重腦水腫，迅速致死。

謝宗學透露，新冠腦炎超快病程，讓他認為此病的機轉比較偏向是病毒直接入侵腦部造成破壞為主，之後產生的免疫風暴為輔；先有病毒血症，血液裡的病毒進入腦部，再有急性腦炎，所以合併敗血性休克，但這只是個人推論，仍須更多研究來證實。

謝宗學表示，根據上面的觀察和推論，只要孩子能撐過高燒和血液中病毒量最高的48 小時，發展成急性腦炎的機率應大幅下降。而接種疫苗產生的抗體存在血液中，可降低病毒血症的程度，進而減少急性腦炎發生的機率；若有跟克流感一樣安全的口服抗病毒藥物，在48小時內吃，降低病毒血症的程度，也能降低急性腦炎發生率。

謝宗學也說，兒童3天發燒期結束後，有時候在病程4至5天時，出現下肢痠痛無法走路的情形，可能發生橫紋肌溶解症。示