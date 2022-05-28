許多證據顯示，新冠病毒可透過空氣傳播，在密閉的冷氣房，傳播風險尤其高。夏季氣溫不斷飆高，很難不吹冷氣，如何做好冷氣房的防疫工作，除了增加對流，還有室內植栽的淨化解方。

新冠病毒（英文：COVID-19，一稱新冠肺炎）可透過空氣傳播，世界衛生組織WHO本月初首度證實這個說法，尤其在人群密集、封閉和通風不好的室內環境，光靠空氣就足以散播新冠病毒。

哈佛醫學院免疫傳染學教授納爾達爾（Edward Nardell）說，冷氣房很難保持有效的社交距離，新冠病毒會透過交談、咳嗽和觸碰等方式，留滯在空氣中和物品表面，大大增加感染的風險。「你很可能就會摸到別人講話噴的口水，然後就感染。」

冷氣房還隱藏一個危機：在門窗緊閉的情況下，循環的空氣並不是新鮮的，而是室內人群呼出的二氧化碳。「如果室內有人帶有新冠病毒，那就會隨著空氣重複循環，吸進你的呼吸道。」

美國奧勒岡健康科技大學附設醫院（Oregon Health and Science University Hospital），採集院內冷氣機的樣本，和新冠病毒的基因物質進行比對，結果發現高達25％的冷氣機呈現陽性反應，也就是冷氣機內就存在著新冠病毒。

●如何保持室內冷氣房和新鮮空氣對流？

→增加空氣對流1：開門窗、清淨機、紫外線殺菌燈

科羅拉多州大學機械工程教授米勒（Shelly Miller）說，除了開啟部分門窗，讓新鮮空氣入內，她也建議可裝設室內紫外線殺菌燈，以及使用空氣清淨機。「如果室內有人出現生病跡象，清淨機多少可減少一點病毒量。」

→增加空氣對流2：種植栽

在室內種植盆栽，也是保持空氣流通的有效對策。今年台北的亞洲生技大展，台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成，提出社區住宅的防疫做法：以水資源循環概念打造的「清風系統」種植盆栽，不用大片面積，也無需經常澆水，就能種出茂密植栽，防堵空氣中的病毒，以達到淨化空氣的功效。

要多少盆栽才夠稀釋空氣中的病毒量？蘇大成以自家栽種的薄荷為例，以10盆3吋薄荷植栽盆為一組，每4坪大小的空間放一組就足夠。

可以抑制病毒的植栽以香草類植物為主，除了薄荷，還包括迷迭香、鼠尾草、羅勒、巴西里等等。這些香草植物都具有抗病菌、抗發炎、抗微生物等成效，除了觀賞用，還能用做食療，以及萃取出精油，用於芳香療法。