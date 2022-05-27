Hit Fm聯播網主辦「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」將在28日於台北小巨蛋登場。金曲歌后彭佳慧、金曲新人壞特?te首度合作演出，27日舉辦彩排活動，她們默契合唱彭佳慧奪下金曲新人獎第一張專輯《說真心話》中經典〈舊夢〉。

彭佳慧月初不慎染疫，歷經隔離休養，已順利康復，昨是出關後首度公開露面，她表示，後遺症是仍有咳嗽、胸悶，覺得還不太適合唱歌，並提到，看到朋友傳來報導指出，唱歌有助於確診新冠病毒以後的復健，當下詢問醫學院畢業的準醫生壞特?te，壞特?te解釋，因為唱歌會運用到胸腔及肺活量能幫肺部進行收縮、擴張運動。

彭佳慧唱紅〈大齡女子〉等多首夯歌，豈料近日卻被男網友拿來怒嗆女生，「妳是彭佳慧欸（意指女生是大齡女子）」，掀起熱議，她笑說，早就原諒那個男生，還幽默表示：「他這樣聊天交不交得到女朋友？可能要去訓練一下。」