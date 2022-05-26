台南市警2分局25日發動1件緝毒案，在新化區逮回賴姓藥頭，另各逮7名同夥，他落網後首次快篩陰性，警放鬆製作筆錄，不料26日上午2次快篩轉陽性，警方傻眼，緊急將人帶往戶外安置，全隊緊急消毒兼自篩，尚未傳出感染，基層大嘆疫情延燒還要顧績效，遲早自身難保。

台南市25日偵辦1宗毒品案，帶回40歲賴姓嫌犯為首的毒品集團8人，僅查獲吸食器，其餘無甚斬獲。正值新冠肺炎南部疫情嚴峻，落網毒犯需先快篩檢驗，8人篩檢陰性，警方才放鬆情緒製作筆錄。

當晚篩檢陰性的賴嫌，在警局內待了一晚，卻整晚瘋狂咳嗽，警方感覺不妙，26日上午對他2次篩檢，結果竟轉陽性，警方看著兩條紅線的快篩劑感到傻眼，立刻後退通報，因賴男是已逮捕成案的藥頭主嫌，必須完成移送程序。

得知嫌犯確診，不僅陪同篩檢的警員錯愕，警局更緊急全面消毒，全隊實施快篩，尚未傳出陽性反應。賴嫌被穿上隔離衣，帶往戶外訊問區安置隔離，派員保持距離看守，並請示檢察官改以視訊問訊，同時通報衛生單位。

台南市警2分局日前曾逮捕1名逃逸外勞，落網的外勞同樣篩檢出陽性，當時全隊隊員繃緊神經，緊急快篩確認過關，這次辦毒案再遇確診者，心情又七上八下，基層嘆疫情中仍要顧績效，每次出勤都心驚膽戰，遲早染疫。

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