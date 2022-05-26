國內疫情狂燒，公務體系確診人數也不斷上衝，考試院今天通令所屬部會，即日起在現有的防疫機制上擴大功能成立關懷中心，將主動提供同仁防疫資訊，確診人員醫療指引和緊急協助的服務，讓公共服務量能有更大的餘裕去照顧其他有需要的人。

考試院今天在召開院會後宣布，鑑於Covid-19疫情持續傳播，確診人數快速增加，相關公共服務體系的負荷與日俱增，考試院通令所屬部會即日起成立關懷中心。

考試院表示，台灣防疫邁入共存的階段，需要最大的互助能量以度過關鍵時刻，公私部門的雇主若能提供員工更多照顧與協助，可以減輕第一線公共服務人力的負擔，也讓員工在第一時間得到更充分的資訊與協助。

由於各機關對內部同仁的需求更加熟悉，互動聯繫更密切，考試院認為，機關成立的關懷中心可以透過對主動問侯，提供更直接、便利的協助管道，同時也讓關懷服務能夠「量身訂做」。

考試院關懷中心將針對同仁或其同住家人有確診、快篩陽性或須居家隔離等情況時，提供更全面的協助，包括有關鄰近PCR篩檢站地點與預約資訊、防疫旅館名單及聯絡方式、隔離期間的計算、差勤處理方式及醫療相關資訊，並適時提供快篩試劑等防疫物資及生活協助，協助同仁安然渡過這一波疫情，回到正常生活，並確保機關業務運作順暢。