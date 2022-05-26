「快篩陽視同確診」政策今天上路，台中市長盧秀燕也宣布，台中市已協調超過250家醫療院所提供確認、看診及給藥服務，其中包括原本的PCR得來速、大型社區採檢站及親子得來速、診所得來速，全部轉型為快篩陽得來速；此外，溫暖助防疫快篩劑措施也將擴大發放範圍。

盧秀燕說，中央宣布「快篩陽視同確診」上路，很多人詢問要去哪裡確認資格？哪裡可以看診、領藥？市府事前已經做好準備，有超過包括250家醫療院所提供服務，包括原本的PCR得來速、快篩陽得來速、大型社區採檢站、親子得來速、診所得來速，另有224家診所加入，總計超過250家，且還在增加中。

衛生局強調，快篩陽性的民眾可以到這250間診所看診，醫生會協助確認、看診、給藥，若醫病間能達成共識，醫師給藥後會上傳資料，並由衛生局安排其他安置方式或居家照護；而若是醫病雙方對「快篩陽經診斷即確診」沒有共識，也可協助患者轉介做PCR。

此外，台中市推動溫暖助防疫快篩劑計畫，第一、二波分別提供低收入戶購買快篩劑補助、八大類工作人員發給2劑快篩劑，盧秀燕說，第三波從5月30日開始，針對2歲到12歲台中市民、共29萬多人，以及設籍在和平區的1萬多居民，都將發給2劑快篩劑。