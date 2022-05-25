屏東縣一名少年今年1月16日，於屏東縣一間釣蝦場遭到一群人攻擊，加害人有成年及未成年，卻沒人將她的孩子送醫，甚至還再持續歡唱，得知孩子傷勢後緊急送醫，看到孩子被暴力對待，健康每況愈下，心如刀割，她以法定代理人主張加害人提出殺人未遂，警方卻用傷害案件送辦，完全不受尊重，對被害人及家屬情何以堪。

民眾黨立委蔡壁如今日陪同受害者家屬、律師召開「台灣司法判決保護誰？被消失的被害人」記者會，被害人家屬指出，為給孩子追求公道，沒想到過程這麼艱辛，尤其是看到孩子備受到暴力對待後，講話、思考力大受影響，警察做筆錄時，竟要求她不得作任何陳述，她不禁要問，孩子失憶要如何陳述，她身為法定代理人，卻連輔佐陳述資格都沒有。

她說，令人痛心的，除了警察用傷害案件移送外，少年法庭開始受理後，沒有任何人來關心，只接到電話詢問是否願意跟加害者和解，對被害人而言情何以堪。

對於法官認為孩子傷勢不嚴重，家屬質疑，難道要死人才算嚴重嗎？希望各界幫幫受害者，受害者的聲音不能被忽視，所謂的正義應該是被害者的正義，不是加害者的強詞奪辯。

蔡壁如表示，民眾對法院的認同與信任會偏低，從報警開始到參與法庭訴訟時的實際感受有所關聯，希望能夠檢討實踐法律規定的過程中，檢、法、辯、警等有無可以更完善的作為、尊重民眾的主體性，而不是單以美化數字績效為依據。

蔡壁如認為，過往司法程序上如果忽視了被害人的地位，現在就應該積極對於少年事件處理法進行通盤檢討，如對於少年被害者有無保護不周之處，應盡速修法或立法。