前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖，2020年11月製作印有馬來西亞籍歌手丘沁偉的住址等資訊傳單，並在他家大樓牆面、後門處，張貼「此人有吸毒前科、曾被勒戒」、「服用愛滋藥物」，並附有丘的新聞照片，被控違反個人資料保護法等罪，士林地院審結，楊犯非公務機關非法利用個人資料罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬。

前年11月28日晚間9點多，張貼「此人丘沁偉有吸毒前科、曾被勒戒。惡意欠債多達20餘人，其他被害人稱丘男服用治療愛滋藥物，極有可能意圖散布，想想您的孩子、愛人，請保護他們的安危」，被控損害丘的名譽、資訊自主決定權、隱私權。

判決指出，楊擅自在公開場合指摘足以貶損丘的名譽的傳單，貿然使用丘的個人資料，導致丘受有精神上痛苦，迄今未能達成和解，違反個人資料保護法，判處徒刑。

妨害名譽部分，判決指出丘卻有吸毒前科、曾被勒戒，楊所言屬實，另外欠債部分，起因於楊與丘因製作網站有金錢糾紛，張貼丘積欠他人款項，並非全然無據，難以認定傳單所言是故意捏造事實的惡行所為。判決指出，丘為歌手，從事演藝事業，屬於公眾人物，言行舉止及交易信用本為社會關注，楊言論非僅個人私德，而屬與公眾利益有關，並不構成誹謗罪。

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