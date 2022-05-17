台南市徐姓男子去年誘騙1名不相識的13歲少女，前往偏僻處強吻及摸胸臀。事後，他到案坦承不諱，但卻以「主動停止犯行，危害並不大」請求輕判。不過，法官發現他曾於2004、2014年間，分別對未滿14歲的少女強制猥褻、性騷擾，儘管並不構成累犯，但仍依強制猥褻罪重判3年6個月。此案可上訴。

判決指出，去年2月16日，徐男騎自行車經過台南市新市區民權路與光明街口時，發現1名13歲少女在路口等紅綠燈，徐男上前搭訕，並假裝說要載對方到目的地，騙她上車後，卻載往偏僻小廟，要求少女跨坐在長椅上，再以雙腳壓住對方雙腳及手，強吻少女。

過程中，少女反抗，並多次表示，「不要、我不能呼吸了」，但徐男仍繼續強吻，並撫摸少女的胸部、臀部。後來，少女在徐男停止壓制後，自行逃離現場並報警。

事後，警方循線逮捕徐男送辦，案經檢方偵結起訴。審訊時，徐男坦承犯行不諱；辯護人則認為，徐僅違反少女意願強吻，並無進一步的強制性交，猥褻犯行所致危害難稱輕微，但所生危害也不至於重大，且在沒有其他外力介入的情形下，主動停止強制猥褻行為，惡性應非重大，仍有改正可能，請求法官從輕量刑。

不過，台南地院認為，徐男為一己私慾，誘騙未滿14歲少女到偏僻處所強制猥褻，除侵害其性自主權之外，也嚴重危及未成年少女的身心健康發展，犯罪所生損害不輕。同時，徐男從2004年起，已有因強制猥褻未滿14歲女子被判刑確定並入監執行的紀錄；出監後，還曾於2014年間，因違反性騷擾防治法等案件，被判刑確定並入監執行。

合議庭認為，徐男多次為罪質相近的犯罪，足認他對此類犯罪有相當惡性，對社會造成的危害並不輕，雖犯後坦承犯行，態度尚可，仍不宜輕縱。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。