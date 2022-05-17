出身記者、名嘴的TVBS前法務室經理范立達，7年前無預警被資遣，他認為遭TVBS違法解僱，提告請求確認僱傭關係，案經最高法院發回更審，高等法院17日判決雙方僱傭關係存在，TVBS除另外再給付范161萬餘元，並應自今年4月1日起，按月給付范25萬餘元月薪，直到他復職為止。可上訴。

范立達自2005年4月進入TVBS工作，隔年被調升為法務室資深經理，2015年TVBS進行改組人事異動，范不滿同年3月19日被無故資遣提告。全案一審僅判准14萬餘元；范上訴二審後，高等法院認定TVBS違法解雇，雙方僱傭關係直到2019年3月依然，再判TVBS應加碼賠償280萬元；范不服再度上訴，最高法院將全案發回，交由高院更審。

更一審合議庭認為，TVBS並沒有因業務性質變更，需要減少勞工之，又未對范立達善盡安置之責；其次當時TVBS早已決定另聘他人取代范立達，是資方單方面要求范去職，范沒有答應，雙方並非合意終止僱傭契約。

另外，范立達後來擔任歐銻銻公司股東兼董事及負責人，被TVBS懷疑違反競業條，但法官查出，TVBS至少在2017年10月23日前便已知情，卻直到2018年7月5日以後才藉此主張終止僱傭契約，已逾除斥期間，其終止並不合法，因此雙方僱傭關係依然存在。