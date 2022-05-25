眠月線林木盜伐現場。（保七總隊第七大隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

保七總隊今天開記者會說明案情。（張亦惠攝）

保七總隊今天開記者會說明案情。（張亦惠攝）

葉姓父子檔山老鼠去年3月就曾被保七總隊查獲於阿里山盜伐林木，去年9月疑又重起爐灶、去年12月再度被抓，為將盜伐集團一網大進，警方經過5個多月深入國有林班地調查後，昨天破獲由葉姓父子檔為首的台、越籍共10人盜伐集團，並查獲價值新台幣100萬元以上的台灣扁柏及紅檜等，全案依違反森林法、組織犯罪防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

保七總隊去年3月查獲葉姓父子在阿里山眠月線地區盜伐並利用自製台車運輸國有貴重木案，移辦該犯罪集團，去年9月接獲嘉義林管處通報阿里山地區國有林木遭盜伐情資，調查發現葉姓父子檔重起爐灶再組盜伐集團，從事竊取國有貴重木等不法犯行，旋即會同嘉義林管處阿里山工作站展開調查、監控，去年12月初深夜再度查獲葉姓山老鼠及相關贓、證物。

為徹底瓦解該盜伐集團，保七警方深入調查，與嘉義市政府警察局第一分局、嘉義縣政府警察局竹崎分局、移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊及移民署中區事務大隊科技偵查隊共同成立專案小組會同嘉義林管處報請嘉義地檢署檢察官指揮，歷經5個多月調查蒐證，昨天一舉破獲盜伐集團。

保七總隊第七大隊大隊長黃建智表示，除以父子檔為集團首謀外，更招募越南籍失聯移工，利用其查緝不易特性，共同犯案，甚至還在阿里山眠月鐵道上方制高點處搭建工寮，在高處觀察專案小組清查情形，加大查緝難度，但專案小組仍以科技辦案方式監控，將其一網打盡，去年3月到今年5月24日，葉父兩度落網，葉子三度被捕，這次父子遭收押偵辦，希望能遏阻盜伐歪風。