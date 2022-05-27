彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣設幼兒快打站。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣行動醫療站。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣行動醫療站。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心，27日達到9萬4808例確診，彰化縣新增4240例確診，累計已每100名彰化人就3人染疫了，但疫情還沒到頂點，仍會繼續攀升。本替幼兒準備9千劑BNT疫苗也被國小學童和外縣市來施打一空，6月1至2日也將設置幼兒快打站，讓設籍彰化縣滿5歲未滿6歲幼童施打。

彰化縣長王惠美表示，疫情持續延燒，家長關心，BNT疫苗不夠部分，中央已提前，6月3日再撥發第二批，預計到6月8日之前，全縣178家小學將全數施打完畢，6月1至2日也將設置幼兒快打站，提供疫苗服務，讓設籍彰化縣滿5歲未滿6歲幼童約9000人。

王惠美表示，快打站提供BNT共5600劑，可供6成幼童施打，加上1成已經完成接種，合計接種率7成。再次呼籲國小學童配合分流，避免到合約醫療診所接種。因為疫情升溫，今日到校率也降到7.08％，幼兒園3萬3233人，只有4867人到校，國中、小和高中，共6958人到校。

王惠美表示，彰化縣19處社區篩檢站及家用快篩衛教諮詢站，都將轉型為「快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」，彰化縣26鄉鎮共139家基層診所也都提供快篩確診暨抗病毒藥物及36家基層兒科防疫門診提供快篩陽性確診及診療服務，都會配發快篩試劑、抗病毒藥物。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣已每100人就3人確診，疫情還沒到最高點，要注意重症預防，高風險早期使用抗病毒藥物，是這波防疫的核心。目前75歲以上確診都讓醫院來收案，其餘都到基層醫院、診所來分流，抗病毒藥物使用，每天也已經達到400多劑，未滿65歲或非高風險群，不需要使用抗病毒藥物治療。