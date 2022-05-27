台中市今天包括社口、北勢國小及善水國中小，三校共約1703名學童開打，施打速度六都第二。（台中市政府提供）

中央配發給台中的兒童BNT疫苗共9萬3000劑，分5／24、5／27兩天到疫苗，市府團隊連夜盤點與整備，3萬3000劑提供醫療院所預約施打、6萬劑分發到校園內施打；26日就展開醫療院所預約施打，27日首日包括社口、北勢國小及善水國中小，三校共約1703名學童開打，台中市各校可望於6月15日前完成，施打速度六都第二。

教育局指出，台中市原訂於5月30日施打校園BNT，因疫苗提前到貨，今日已有三校由醫護人員進入校園為學童施打疫苗，包括社口國小、北勢國小及善水國中小。為讓學生盡早獲得保護力，教育局已請各校將施打期程提前，原先預計6月29日各校全數施打完成，可望提前兩周至6月15日完成。

教育局表示，依據六都校園內施打兒童疫苗目前規畫期程，六都中僅台北比台中較早施打完成，主因是醫療院所人力配置與學校安排時間能夠配合，台中將持續努力規畫，未來視中央疫苗到貨量與時間，不排除再加速施打期程全力維護師生健康。