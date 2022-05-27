台北市部分國小安排在下周施打疫苗，由於下周也是遠距教學，許多學校規定，陪同家長必須打滿三劑疫苗才能入校，但卻引發家長不滿，很多家長因還未施打第三劑疫苗，無法入校，學校卻又強制規定，學生必須家長陪同，否則不能施打，導致孩子無法在學校施打疫苗，做法根本是莫名奇妙。

有家長指出，學校安排在下周施打疫苗，由於下周全校實施遠距教學，必須在指定日期回到學校施打疫苗，但學校卻硬性規定，家長必須完成3劑疫苗才能入校，且考量施打疫苗後，需有大人陪同學生返家，所以無法讓學生單獨入校施打疫苗，這樣的規定引發家長反彈。

對此，北市教育局表示，家長必須施打3劑疫苗才能入校，如家長未打滿3劑，也可持3天內的快篩陰性證明入校；北市五常國小校長莊訪祺則表示，學校會彈性調整，如果家長未打滿3劑，會全程監測家長戴好口罩才能入校，學校都是依照中央和教育局的指引規定，但會彈性調整。