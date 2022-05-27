高雄市某市立高中附設國中一名陳姓教師今年1月涉嫌體罰、辱罵學生遭投訴，人本教育文教基金會要求校方解聘陳師，但學校僅以停聘6個月處分，人本基金會今天召開記者會表示，經調查，陳姓教師從2015年起就長期涉嫌體罰、性霸凌、性騷擾、霸凌、教學不力等，要求校方正視。

北高雄某完全中學國中部的陳姓男老師對學生管教不當，甚至會罵學生「豬頭」、「賤」等，教育局去年10月中旬接獲民眾匿名反映，調查後依「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」核予教師申誡1次之處分，校方事發後已經將陳老師調離導師職務與任教班級。

由於校方預計今天下午2點召開教評會，再次審議陳姓教師是否適任，人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍表示，陳姓教師已擔任教師多年，去年擔任國中一年級班導師，剛開學基金會就接獲對陳姓教師的投訴，包含對學生打頭、捏耳朵，處罰學生做拱橋、青蛙跳，並且經常無理由辱罵學生「畜生、父母都沒在教、比狗還不如」等言論，甚至歧視新住民二代、原住民。

人本教育基金會指出，去年底向教育局申訴，要求該校依相關法規對陳師依法解聘，校方各別展開調查並全都成立，懲處卻是分開懲處，並且最終僅處分「終局停聘6個月」，認定陳師雖教學不力或不能勝任工作，但有輔導改善可能，加上校方去年就接獲陳師言語霸凌的投訴，已對陳師記申誡一次，與這次檢舉內容一行為不二罰，表示學生下學期還要面對陳師，很難保證陳師不會報復學生，直指校方漠視學生受教權。

人本教育基金會今天上午到該校大門舉牌抗議，高喊「解聘體罰老師、解聘霸凌老師、解聘性騷擾老師、虐童老師離開校園」，希望高市教育局督導學校將事件真相還原，並積極向學生宣導相關學權、督導校長不周責任等，及開罰、公告陳姓教師姓名。

高雄市教育局對此重申會依法懲處，教育局強調， 有關某國中陳姓教師涉及不當管教、霸凌與校園性別事件等案件，教育局自2021年10月起陸續接獲舉報反映，立即要求學校依法啟動調查，目前該名教師因校園性別事件違反教師法規定，自2021年12月啟動調查程序，已於2022年2月9日起暫時停聘，5月份經教評會審議通過並報教育局核准後，予以終局停聘6個月。

另該師亦因上開各類案件於5月初由社會局以違反兒少法規定，裁處新台幣18萬元整罰緩並公布姓名，教育局亦已據此函知學校依據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等規定，要求學校召開教評會，學校於今天（27日）召開會議審議。

教育局再度重申，對不當對待學子事件零容忍，絕對依法懲處、絕不寬容，因此該名教師雖然已被停聘6個月，但等各案皆處理完結後，教育局仍將責成學校據以全面檢視其適任性後進行適法性處理。

學校聲明表示，針對陳姓老師事涉相關違失情事，學校均依據各相關的法規，分別啟動「性別平等教育委員會」、「防制校園霸凌因應小組」、「校事會議」調查，一切依規定程序辦理，其中也包括外聘專家學者，皆已完成相關調查報告書，不同建議的懲處，學校予以尊重。

有關違反「兒少權法」的部分也都會遵照規定辦理，在教評會中遴聘律師和兒少專家，相信各教評委員都會秉持勿枉勿縱的精神，做通盤檢討，並依相關調查結果事實認定來審議，請所有關心教育的朋友們，相信專業的判斷。