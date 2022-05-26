對於北市學校是否停課到暑假，北市副市長蔡炳坤26日說明，中小學原則上延長遠距教學，期間可到校接種疫苗，國九高三生，因課程安排都已結束，維持停課到畢業典禮前，私幼及獨立幼兒園，可恢復實體上課，但學校有需要也可線上教學。

北市宣布公私立各級學校，從5月30日至6月2日持續進行遠距教學，蔡炳坤表示，雖採遠距教學，無論是中小學，包括接種疫苗、期末考、實作課程等，照常進行，國小跟附設幼兒園若家長有工作需求，可以把孩子送回學校照顧，此外，清寒學生停課期間午餐，線上教學載具跟網路需求，教育局將會滿足。

蔡炳坤指出，北市158所學校接種時間都已安排，到6月3日前可完成，公立幼兒園及私立幼兒園部分，將安排12行政區分別找12所學校，原則上是國小，在校園設立接種點，各園按照順序在28日至31日接種，希望這波全部接種完畢。

蔡炳坤呼籲，65歲長者接種疫苗第一至四劑，今日起到31日止，接種疫苗會發1000元跟2劑快篩劑，6月開始則維持發500元跟2劑快篩。