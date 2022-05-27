影》疫情無業鋌而走險種植大麻 警方在彰化破獲大麻栽種場

保三總隊第一大隊4月中旬，循線在彰化田尾鄉破獲大麻栽種場，取出大麻植株178株等。（民眾提供）

保三總隊第一大隊4月中旬，循線在彰化田尾鄉破獲大麻栽種場，取出大麻植株178株等。（民眾提供）

陳嫌有毒品及傷害等前科，於彰化縣田尾鄉住家三樓頂加蓋鐵皮，從去年8、9月開始種植大麻。（民眾提供）

彰化縣37歲陳姓男子，疫情無業在家，因有施用大麻及K他命等毒品習慣，為自用及欲賺取生活開銷，透過網路特定社群網友取得栽種大麻技術，在田尾鄉自宅頂樓鐵皮屋大規模栽種大麻；保三總隊第一大隊在4月中旬循線破獲大麻栽種場，取出大麻植株178株、乾燥大麻花毛重963公克等。全案偵訊後，依毒品危害防治條例移送彰化地檢署偵辦中。

保三總隊第一大隊日前接獲情資，彰化縣田尾鄉的陳姓嫌犯，涉嫌大規模栽種大麻，經警方大數據分析及多方查證比對，認為陳男涉案情節具體，即經報請彰化地檢署察官指揮偵辦，會同清水分局、第四分局及彰化縣北斗分局，4月15日在田尾鄉陳男住處破獲大麻栽種場，取出大麻植株178株、乾燥大麻花毛重963公克、種植設備1批等相關證物暨栽種製造設備1批。

陳男在警訊中供稱，他於年前因疫情失業在家，個人有施用大麻及K他命等毒品習慣，為自用及欲賺取生活開銷，透過網路特定社群網友取得栽種大麻技術，就在自宅頂樓鐵皮屋展開大規模栽種，並將大麻植栽分類標示「LSD」、「AK」及「夢」等品種，藉由網路通訊以俗稱「埋包」方式（死轉手）交易毒品，牟取不法暴利。

警方指出，陳嫌有毒品及傷害等前科，於彰化縣田尾鄉住家三樓頂加蓋鐵皮，從去年8、9月開始種植大麻，透過網路通訊以俗稱「埋包」方式（死轉手）銷售，金流以網路虛擬貨幣交易，藉此規避警方查緝，陳嫌部分同夥已於日前他案落網；全案經偵訊後，依毒品危害防治條例，移送彰化地檢署偵辦中。

警方呼籲，施用大麻會增加耐藥性及心理依賴性，成癮將造成幻覺、躁動、迫害妄想及戒斷憂鬱症並放大成為恐懼症，在網路錯誤訊息推波助瀾下，國內青少年施用及栽種大麻毒品案件有逐漸增加的趨勢，對青少年學子的健康已構成威脅；造成嚴重社會治安問題，民眾切勿碰觸毒品而造成遺憾。