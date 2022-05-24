彰化縣是全台葡萄最大產區，種植面積達1200公頃，不過每年產生的廢棄葡萄枝條高達6000公噸，農民恣意燃燒空汙問題嚴重，彰化縣政府今年祭出三大政策，包括贈送葡萄藤專用長效木質分解液、補助購買小型農機，另外還補助公所執行「抑制冬季濁水溪揚塵計畫」經費，王惠美呼籲農友，就地粉碎不燃燒，一起愛護環境保護地球。

王惠美表示，全台每２顆葡萄就有１顆來彰化，過去每到葡萄採收季節，農民就會將枝條放置在農田燃燒，造成嚴重空汙，感謝「新光鋼集團」支持，贊助縣府每瓶市價250元的「葡萄藤專用長效木質分解液」共1萬瓶。讓農友可以用來腐化葡萄枝條。

王惠美說，農民可以到農會申請，原則上每分地１瓶，數量有限送完為止，另外縣府編列400萬預算來補助產銷班購買小型農機，以解決「乘坐式割草機或樹枝碎枝機」不足的問題，補助比例上限為50％，乘坐是割草機最高15萬，樹枝碎枝機6萬。

王還說，另外也補助公所執行「抑制冬季濁水溪揚塵計畫」經費，由葡萄產區各公所研提，協助公所將廢棄葡萄藤載到環保局指定位置，來「配合抑制冬季濁水溪揚塵示範計畫」，讓廢棄物循環再利用，順道解決空汙問題。

臺中農改場研究員藍玄錦表示，木質分解液應用於葡萄藤上，能使廢棄枝條一壓即粉碎，翻開樹皮會有白色菌絲，表示木黴菌正進行大量繁殖並化學反應以加速枝條分解，大約7天就能分解完畢，使農民對於廢棄枝條能有效處理。