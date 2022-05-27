苗栗縣27日新增確診者爆出新高量達2195人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府替滿5歲幼兒開設4個大型接種站。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣27日新增確診者爆出新高量增至2195人，原本全縣投入防疫的公衛、民政基層官員工作已不堪負荷，面對突然拉高數倍的確診人數，基層衛生所人員已經不知如何做下去。縣府目前已敲定安排入校施打BNT疫苗，並從5月31日起陸續到校集中施打，已請學校務必通知學童返校施打。

縣府並表示，校園接種所需疫苗7千劑小兒BNT疫苗，於27日送達，衛生局保留校園集中接種使用，至於5月25日中央配發1萬劑，已全數發放各合約院所施打中，但因本周停班課影響，原計畫在校施打的學童，抽單改到院所施打，或改疫苗意願，以及鄰近縣市跨縣市到本縣預約疫苗，也導致疫苗預約額滿。

苗栗縣27日新增新冠肺炎確診2195例，已創下苗栗縣單日最高確診數量。衛生局長張蕊仙表示，自5月26日起，民眾使用家用快篩檢測陽性，經醫事人員確認，即可研判為確定病例，但快篩陽性等同確診，並非全面取消PCR採檢，而是改六大採檢時機可執行，包括，第1、醫事人員執行抗原快篩時，對快篩結果判斷有疑慮。第2、民眾自行進行家用快篩檢測時，但醫師及病患對於快篩陽性結果無法達成共識時。第3、經快篩陽性的確診者於隔離治療期間有住院需求時。第4、抗原快篩陰性但臨床醫師懷疑是新冠肺炎感染的症狀、特別是病患有重症風險因子的對象。第5、抗原快篩陽性的第一線醫療工作人員，必要時可在24小時內採檢並以PCR複驗。第6、因應這段期間的政策交替期，抗原快篩陽性者仍可至社區篩檢站進行PCR檢測。

張蕊仙說明，因擔心住院患者進入醫院後，反而被其他感染者傳染，所以維持民眾住院前應該執行PCR採檢規定，以避免因為家用快篩偽陽性，造成醫院群聚事件。也再重申快篩陽性後必須經過醫師診斷確診，不是直接「視同」確診。

為守護孩子們的健康，縣長徐耀昌宣布苗栗縣高中、國中、國小學校持續採線上遠距教學至6月2日，並已安排入校施打BNT疫苗行程照原規劃執行，從5月31日起陸續到校集中施打，已請學校務必通知學童返校施打。徐耀昌呼籲國小學童盡量到校施打，將疫苗留給未入學的幼童接種。

因應小兒BNT施打意願高，徐耀昌責成教育處及衛生局除國小學童校園接種外，另於6月3日規劃苗栗市、頭份市、竹南鎮及苑裡鎮4鄉鎮市，開設疫苗接種站來滿足縣內幼兒園幼童的疫苗集中接種需求，請家長放心，接種地點如附圖，接種對象及時間將由縣內各幼兒園通知為主。