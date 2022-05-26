針對不少5到6歲兒童家長抱怨，BNT門診名額太少，常預約不到，認為是否應統一開設BNT預約平台，新北市衛生局長陳潤秋說，目前因為兒童BNT疫苗分兩次下貨，第一批新北調度了2.5萬劑兒童BNT疫苗到門診，很多家長非常快速預約覺得很好，中央27日會再度配發3.8萬劑給新北市，會再視這幾天門診與校園施打況，會做重新調配，會盡快把疫苗配到診所，診所可再開預約診次，提供兒童BNT疫苗服務。

新北市副市長劉和然補充，這次新北市施打分為5到6歲，讓家長陪同到診所或醫院施打；6到11歲校園入校施打，6月底前會安排完畢，到校施打的好處是全校一致，施打過後2天改以視訊上課，有任何問題家長跟老師可以觀察孩子問題，如有特殊狀況需立即就醫，另到學校施打過後未來2周，課程安排盡量避免激烈活動。

劉和然說，疫苗施打會增加保護力，明天第二批3.8萬會進來，會視各區診所狀況，不夠的地方會隨時跟中央反映，立即增加疫苗配發。