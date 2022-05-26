「迎媽祖千萬不要忘了小孩！」大甲警分局昨天傍晚執行完2022年白沙屯媽祖護轎任務結束返程時，員警走路回分局路上，看到一輛發動著自小客車停在路中，遂前往查看車輛時發現車內有小孩，執勤員警趕緊持大聲公廣播車主前往移車，另幾名員警幫忙看顧小孩；家長聽到廣播後，趕緊回到車上，頻頻向員警致歉與道謝。

白沙屯媽祖8天7夜進香活動，今天邁進第7天！清晨5時媽祖鑾轎起駕！10萬媽祖大軍迎著晨曦往北急行；大甲警分局沿途不斷的提醒廣播「『香燈腳』靠右走，大步向前、媽祖保佑您！」媽祖神鑾經過大安溪進入日南地區，兩側店家準備香案恭迎媽祖回鑾，虔誠信眾準備早餐跪地恭迎媽祖。

昨天傍晚近6時，白沙屯媽祖駐駕裕唐汽車廠後，大甲警分局護轎任務結束返程時，員警走路回分局路上，看到一輛發動著自小客車停在路中，遂前往查看車輛時發現車內有小孩，執勤員警趕緊持大聲公廣播車主前往移車，另幾名員警幫忙看顧小孩；其餘員警同仁協助交通疏導。

警方指出，所幸該車車主（家長）在該車不遠之處，聽到廣播著自己的車牌號碼，趕緊回來移車，結束這場離譜行徑；另交通違規之情事，後續將逕行告發以及通知車主到案說明，以釐清有無涉及兒少保護法。警方呼籲，勿將小孩單獨留在車上，避免發生意外；避免違規停，以免影響行車、行人動線，以共同維護用路人安全。