台中市大里區1名70多歲的白姓老翁平時獨居，日前心血來潮坐公車到市區散心，傍晚返程因下錯站遂迷途在太平區新仁路一段附近，老翁四處摸索近3個多小時，還受困在附近公墓內，晚間有民眾騎車返家時發現，驚嚇得趕緊報警，太平派出所員警到場處理，老翁全身溼透，員警透過其身上的證件，貼心護送返家，老翁到家後非常感謝警方熱心協助。

太平警分局太平派出所警員謝育澤、張文彥日前晚間10點多接獲民眾報案，稱「新仁路第二公墓附近有1名老翁獨自坐在路旁，請求警方協助。」

員警隨即到場了解，原來是老翁迷路了，因天空飄著細雨，老翁體力透支，員警先將老翁帶上巡邏車並購買熱食供其果腹，才讓他的元氣慢慢恢復，最後透過老翁身上的證件護送返家。

白姓老翁非常感謝警方的幫忙，並稱自己的子女都成家立業，自己身體尚健朗，可以自理生活，今早心血來潮就搭著公車到年輕時去過的景點四處看看。

傍晚5點多就搭公車欲返家，一個恍神以為到站就下車，看著街景才知道下錯站了，也不知走了多久，竟迷路到公墓附近，所幸有警方的協助才能順利返家。

最後貼心的員警也聯繫到老翁的子女，告知其父親狀況及經歷，希望多關心生活起居，並請老翁的鄰居幫忙關注，避免類似情形發生。