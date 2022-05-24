與家人大吵一架後負氣出門，卻不知茫茫人海要往何處去？彰化縣員林市51歲賴姓婦人，深夜獨自坐在台中市西屯區漢口路旁地上，民眾以為她迷路、走失，報警協助，警方到場一問，得知她竟是和家人吵架後，獨自跑到台中市區閒晃散心，走到腿痠、沒地方去又不想回家才枯坐路旁。

台中市警第六分局何安派出所員警黃祐昕、李宏峻，近日接獲報案，前往漢口路二段，發現賴婦呆坐路旁，一問才知賴女住在員林市，卻夜半三更還獨自在台中逗留。

賴婦表示，跟家人吵完架氣到炸鍋，獨自出門搭車來到台中，漫無目的在街頭閒晃遊走，直到深夜腿痠走不動，加上無處可去，只好坐在路邊休息、發呆。

兩名員警耐心聆聽，在旁關懷開導，見她一臉憔悴疲憊，勸她一起回派出所等家人來接她回家，卸下心防後賴女心情也逐漸釋懷，終於同意回家，並主動提供警方家人的聯繫方式，兩人離去時不忘頻頻向警方致謝，感謝員警的熱心與耐性。