中越混血女神鍾麗緹，出道近30年以過人美貌聞名，如今已年過半百仍姿態撩人，被封為「香港美魔女」，近年因三婚小11歲男星張倫碩及出演《乘風破浪的姐姐》第一季，而在大陸再掀人氣高峰，她經常在社群分享家庭與日常生活，最近被老公分享了一部深夜出門影片，卻爆出她擾民，引發關注。

鍾麗緹先前有過2段婚姻，皆是離婚收場，直到2015年她與男星張倫碩合作真人秀《如果愛》，譜出相差11歲的姊弟戀，隔年兩人閃婚，婚後她帶著前兩段婚姻所生的3個女兒跟老公一起生活，一家5口感情相當好，夫妻倆結婚多年來仍經常在社群曬恩愛，證明即使是三婚且有著顯著年齡差，但仍能獲得幸福。

鍾麗緹深夜出門玩滑板，挨批嚇人又擾民。(取材自張倫碩微博)

近日張倫碩在微博分享一部短片，是他跟鍾麗緹深夜說走就走，表示老婆心血來潮，拿了孩子的滑板去路上玩，笑呼：「生活就是在你和我還有孩子們不同的視角裡變的有趣起來了哈哈哈。大半夜的陪老婆滑滑板，我瞬間來了靈感」。

只見鍾麗緹穿著超居家的寬鬆桃紅色睡衣，任一頭黑髮飄散，在路上開心滑滑板，張倫碩在後頭追著拍，兩個人笑得超開心，張倫碩還說大半夜看著一個女人這樣裝扮衝過來，「應該會做惡夢的吧」，而他的玩笑話，似乎是網友們的真實心聲，紛紛留言「擾人清夢不太好，是不好示範」、「雖然是知名藝人，但也不該如此任性」、「真的是恐怖，晚上別嚇到人」。