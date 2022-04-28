51歲性感女神鍾麗緹，出道多年仍保養得宜，即使已是3個孩子的媽，外貌依舊凍齡，不過近來常在社群平台分享跳舞影片的她，遭網友酸崩壞、油膩像大媽，還有人暗酸她被老公張倫碩嫌棄，讓嫩尪也忍不住發聲護航，近日她在直播時，罕見吐露心聲，並痛哭直呼「不要對我太多要求了」。

鍾麗緹27日開直播時，面對網友的酸言，她也罕見吐真心話，更一度情緒失控，崩潰大哭，「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但我也是三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了」。

鍾麗緹直播哭了。(圖／取自微博)

此外，她也表示自己51歲了，她也怕大家說她和老公年齡差距大，所以盡可能在健身、美容，保持自己最好的狀態，「所以你們不要再說我了！太累了」。而她也透露為了保持身材，每天吃20顆雞蛋，因擔心膽固醇過高，只能吃蛋清。

網友見狀都紛紛留言安慰她，「妳已經很棒了，不要給自己太大壓力」、「過自己想過的，別在乎別人的看法」、「這年紀還能保持這樣的身材，已經很厲害了」。鍾麗緹近來不僅常在社群平台分享跳舞影片，還和老公張倫碩開直播教大家跳舞，未料卻引來網友謾罵。

不僅批評她的身材和穿著，還暗酸她被老公嫌棄，讓張倫碩當場氣到反擊「雖然鍾麗緹比我年齡大，但她在我心中仍然是個小公主！我們的婚姻不需要外人說三道四」。

鍾麗緹頻被指身材走樣。(圖／取自微博)

而之前鍾麗緹穿黑色貼身套裝熱舞時，也被酸「油膩」、「包得像粽子一樣」，她也高EQ回應「現在的我跟以前的我始終沒變，因為我的心態一直都是22歲，重要的是我們女人都要多愛自己，健康和自信是最美麗的」。