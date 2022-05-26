新冠肺炎疫情爆發，造成不少嬰幼童重症，兒童疫苗也陸續於於校園及合約醫療院所開打，名嘴狄志為昨(25日)透露冒雨為了幫就讀小學的兒子排疫苗，不過抵達現場後眼見一狀況，讓他不禁感嘆：「天下父母心，可憐這些爸媽了」。

狄志為表示得知住家周遭2家診所有兒童疫苗，但因為必須現場排隊，因此便冒雨前往診所，沒想到一點抵達時，現場已經是大排長龍，據他所知，一間診所了不起只配15支，即便來排還不一定有，但仍有不少家長還是想試試看，他透露泰山的小學最快要6/7，兒子學校也要6/14，由於要等太久，加上想盡早讓小兒子受到疫苗保護，才決定前來碰碰運氣，但就像預料狀況一樣。

看到現場父母們為了小孩冒雨排隊預約疫苗，讓狄志為不禁感嘆：「天下父母心，可憐這些爸媽了，小朋友也是」，也透露已預約下周四台大疫苗，但希望疫情能早日結束，對此，網友紛紛留言：「為疫苗風雨無阻，累了小朋友與家長，疫情打擾了很多人的心情，疫情趕快解除，能恢復正常生活」、「有孩子的父母看了難受想掉眼淚」、「這二年來，我們做最多的是排隊，排隊，那時才能終止啊」。

狄志為日前到醫院做PCR檢測，現場已有大批人潮在排隊，但卻發現排隊人群有些人一直在講話，更絕的是還有人脫下口罩喝水，讓他無奈表示：「就是有人觀念真的很差...難道不知道人群中，可能有人快篩陽確診嗎？所以你說這要怎麼管呢？恐怕是管不了了吧」。