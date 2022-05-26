女星劉致妤昔以電影《新十二生肖》「貝瑪」一角走紅，雖然近年鮮少出現在螢光幕前，但仍會在社群網站與粉絲分享日常，她昨(25日)在臉書透露助理二度染疫，也藉此呼籲所有人「別相信確診後就有免疫力」。

劉致妤在臉書PO文表示助理5月3日PCR確診痊癒後，5月24日感到不舒服，5月25日進行快篩陽性確診，還出現高燒、喉嚨痛、全身上下痛、咳嗽、畏寒等症狀，更表示自己從來都沒有這麼不舒服過，她也藉此呼籲所有人不要以為染疫後就像吃了「無敵星星」，就有免疫力存在，，也不要相信確診等於打了第四劑這種鬼話。

劉致妤透露助理二度染疫。(劉致妤 Shadow Liu臉書)

劉致妤表示由於不知道病毒何時何地會出現，因此隨時都要做好防疫措施，畢竟保護好自己就是保護別人，接著更霸氣表示：「無論政策怎麼朝令夕改，我都會讓助理全薪痊癒後再上班」。

對此，網友紛紛留言：「妳也要小心再小心，一切平安渡過疫情」、「病毒是會進化變種的，口罩還是要戴好戴滿」、「每個人的體質不一樣，確診後會出現的症狀沒有人說得準」、「提醒助理多休息多喝溫水，祝早日康復」、「三個月內陰陰陽陽好像都算同一次感染」。