南橫山區受到梅雨鋒面連日降雨影響，公路總局甲仙工務段人員今日朝巡發現南橫公路有零星落石及倒塌樹木情形，由於高山濃霧情形持續，經研判氣象水情情資及道路通行狀況，加上台東地區今日清晨4時58分發生地震，為確保用路人安全，緊急宣布南橫公路梅山口至向陽路段27日上午7時實施預警性關閉，預計同日下午5時解除預警性封閉，恢復正常管制機制。

梅雨鋒面過境南橫山區累積雨量近200毫米，雨勢也造成玉穗、荖濃溪匯流口河床抬升超過3公尺，差不到6公尺達明霸克露鋼便橋通洪斷面，公路總局甲仙工務段表示，台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽）路段，因5月23日起受鋒面影響，已連續降雨多日，中央氣象局預計於5月27日發布大雨特報，預測雨量值超出本管制路段封路標準大雨等級以上。

段長陳正偉說，今日清晨4時58分，台東地區發生地震，今日朝巡發現該路段落石情事增加，雖已持續排除零星落石及倒塌樹木，但目前高山濃霧情形持續，經研判氣象水情情資及道路通行狀況，為確保用路人安全，該路段將於5月27日上午7時實施預警性封閉，預計5月27日下午17時解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。該路段並已指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，請用路人於上述時間勿前往上山。