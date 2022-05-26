連鎖餐飲集團漢來美食(1268)今（26）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議擬配息3元，超額配發股利。展望後市，面對與病毒共存的陣痛期考驗，集團持續滾動式調整營運因應，並強化多元發展及數位轉型，以穩健策略持續力拚營運成長。

隨著端午佳節即將到來，漢來美食在顧客支持下，今年粽子銷售亦交出突破紀錄佳績。同時，今年的展店角度雖有所放緩，但相關規畫並未停歇，預計第三季在高雄開出的中菜新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」目前仍持續籌備中。

漢來美食受疫情三級警戒禁止餐飲內用影響，2021年合併營收29.29億元，年減15.3％、為近6年低點，營業虧損0.66億元、本業首見虧損。在業外收益挹注下，稅後淨利0.75億元、年減73.05％，每股盈餘（EPS）2.01元，雖雙創歷史新低、但仍維持獲利。

漢來美食過去3年連續配息7元，配發率均維持逾90％的高股利政策。2021年疫情進程反覆，挑戰餐飲業者經營能力，漢來美食因品牌眾多、規模龐大衝擊尤甚。所幸在基礎堅實及積極努力下，仍穩住獲利，持續以平穩股價及穩定的投資收益回應投資人期待。

漢來美食2022年首季合併營收創10.63億元新高，季增6.13％、年增0.94％，惟受國內疫情升溫及食材、人力等營運成本攀升影響，毛利率、營益率同步「雙降」至43.2％、5.21％，稅後淨利0.42億元，季減達70.2％、年減達43.91％，每股盈餘1.01元，均創同期次低。

隨著第二季起國內進入與病毒共存的陣痛期，民眾因自主防疫觀念強，為減少感染機會大幅縮減餐廳用餐活動，經統計減幅逾4成，使漢來美食4月自結合併營收2.03億元，月減34.79％、年減29.2％，降至近8月低點。累計前4月合併營收12.4億元，年減5.65％。

對此，漢來美食持續滾動式調整營運，以回應顧客需求，除拓展各式通路提升顧客選擇便利性及消費頻率，官網也推出所有餐系的線上訂餐服務，讓顧客在家就能享用現場點餐菜色，並陸續推出不定期的限時快閃滿千折百優惠活動，以吸引外帶客群。

疫情洗禮也使漢來美食更加意識多元發展與數位轉型對營運的必要性，包括品牌的布局調整、資源重分配、開發電商市場、持續研發優化產品等，透過全面性的檢視與評估整合現有系統整合，使內部資源從餐廳內外場到財務、採購、行銷達到最佳化。

同時，漢來美食持續深耕電子商務市場，推出更多元的常溫食品及冷凍熟食產品，搶占不同客層市占率。相信即使在最艱難時刻，全員積極態度及經營團隊穩健紮實的營運策略，仍能持續為公司帶來獲利成長，同時達成與社會共好共享，深耕市場也永續經營。