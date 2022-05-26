研究機構DIGITIMES Asia最新發布的「亞洲供應鏈100大調查報告」顯示，從今年ASC100家數來看，中日韓台占百大96家企業，中國37家超過日本34家，為家數最多國家；「汽車製造」超越「科技產品與設備」成為家數最多產業。

透過今年排行的揭露，有以下三點最主要的發現：第一，汽車製造與半導體入榜家數持續增加，凸顯產業重要性，也初步顯現典範轉移；第二，疫情衝擊後迄今世界並未進入「新常態」，供應鏈仍面臨高度不確定性挑戰；第三，東南亞／南亞業者入榜仍低，當地供應鏈未來發展將有賴東亞業者的投資與結盟。

鑑於新冠疫情、中美對抗、亞洲新興國家市場的崛起等日異月殊的國際情勢，對全球供應鏈的關注度急遽升溫，催生了DIGITIMES 於2021年首次推出Asia Supply Chain 100 （ASC100）大調查報告，分析亞洲11個主要國家超過4500家公開上市企業財報，深入檢視供應鏈趨勢與亞洲各國競爭力。

在長達半年的持續性觀測以及研究中，透過數字性歸納去探索與分析，從家數，總營收，營收占比，總獲利，平均獲利率等面向說明研究成果。

ASC100業者的總營收為3.498兆美元，成長14.7％，優於2020年的-0.4％。對比ASC100各國的營收成長，日本僅成長6.4％；中國成長23.2％最高。科技產品與設備營收被汽車製造超越主因前者營收幾乎無成長。營收成長最高產業為：電機零組件、工業機械，均優於半導體。

從百大的營收佔比來看，日本佔比由40.7％降至37.7％、中國營收佔比由24.6％增加為26.3％。日本營收仍遠高於中國。「科技產品與設備」由33.8％降至29.6％。「汽車製造」由去年33.4％小增為33.5％，躍居營收最大產業。

百大的總獲利，由1510億美元增加為2330億美元，成長54.0％。電子零組件、電機零組件、工業機械等產業總獲利，均較去年增加1倍以上，但消費性電子獲利少於去年。

百大平均獲利率，以台灣企業的平均獲利最高，達到9.6％，中國企業平均獲利率5.3％為東亞四國中最差。以產業來看，半導體獲利率一枝獨秀。電子零組件與電機零組件獲利率遠高於去年。汽車製造在家數、營收成長、獲利成長均優於汽車零組件。

最被關注的前十大獲利率最高企業中，有7家為半導體或面板業者，其中的5家半導體業者（不包括多角化經營的三星電子），並各自屬於不同半導體領域（晶圓代工、設備、IC設計、記憶體、IDM）。

另外ASC100今年新進榜的企業，包括瑞薩（Renesas Electronics Corporation）、寧德時代（CATL）、LG新能源（LG Energy Solution）、特變電工（TBEA）、海信（Hisense）、TCL、環旭電子（USI）、豐田自動織機 （Toyota Industries Corporation）、一汽解放（FAW）、中鐵集團（REC）。

總體來說，位居第一的汽車製造業加上汽車零組件產業，伴隨著供需的回溫及電動車的興起，佔據百大名單中約1／4，影響力不容小覷。亞洲汽車產業供應鏈的脈動，亦牽動著全球科技硬體產業的走向。