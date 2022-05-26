新冠後遺症有哪些治療方式？

美國疾病管制暨預防中心（CDC）24日公布最新「新冠長期症狀」（long COVID）研究成果，結果顯示高達1/5的成年新冠康復者會至少出現1種新冠後遺症，65歲以上老年康復者出現後遺症的比例更高達1/4，其中包括心臟、肺臟、腎臟等問題。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國CDC 24日公布「新冠長期症狀」大型研究成果，研究人員追蹤自2020年3月至2021年10月底之間美國約200萬人的就醫紀錄，其中有約35萬人確診新冠肺炎，另外164萬人沒有染疫，研究人員更剔除前一年就已出現包括糖尿病在內等26種可視為新冠後遺症的患者，以比較新冠康復者痊癒後是否出現這些症狀，研究人員再將2個組別分別細分為18-64歲成人組及65歲以上老年組別做比較。

「新冠長期症狀」指的是在感染新冠肺炎後幾個月仍有一些症狀，CDC研究人員分別檢視患者不同器官出現的問題，包括心臟、肺臟、腎臟，其他還包括血液循環、肌肉骨骼系統、內分泌系統、腸胃狀況、神經系統問題、精神症狀等。

研究結果顯示，不論是哪一個年齡組，新冠康復者後續出現呼吸症狀、包括肺栓塞（Pulmonary embolism）在內等肺部問題的風險都是未染疫者的2倍；65歲以上康復者出現腎衰竭、神經系統問題、以及多數心理健康問題的風險又大於年輕康復者。

若進一步細看，65歲以上康復者後續出現26種健康狀況的風險，較同齡未染疫組別高出20-120%；18至24歲組別出現健康狀況的風險，則較未染疫者高出10-110%，不過這個年齡組的康復者，出現心理健康狀況、物質濫用（substance use disorders）、中風、及類似腦血管疾病的風險並沒有比較高。

整體來看，在確診後的30天至1年內，康復者出現1種以上新健康問題的比例為38%，未染疫組別中出現新問題的比例為16%。18至64歲組別康復者與未染疫者出現健康問題的比例為35%與15%，65歲以上組別的比例為45%與19%。研究因此總結，21%的64歲以下成人及27%的65歲以上新冠康復者可能出現新冠長期症狀，也就是1/5及1/4。

研究建議應該持續評估新冠康復者的後續狀況，不過也警告，後新冠症狀可能會影響患者「對勞動力的貢獻」，甚至可能「對康復者及家屬造成經濟影響」，相關的照護需求可能對疫情嚴重社區的醫療資源造成壓力。

美國退伍軍人事務部聖路易斯衛生系統（VA St. Louis Health Care System）研究主任艾里（Ziyad Al-Aly）表示，這份研究再度佐證了器官功能障礙問題的嚴重性及廣泛性，甚至或許說明了數百萬人新出現糖尿病、腎臟疾病、神經系統問題的狀況，「這些都是存在終生的問題，絕對可以控制，但無法治癒。」