北韓通報 新增10萬5500人發燒但未增死亡案例 08:012022/05/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓中央通信社（KCNA）今天報導，截至昨晚6時，北韓新增至少10萬5500人出現發燒症狀。 根據報導，在北韓首度證實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，截至昨晚6時，未公布新增染疫致死案例。（譯者：徐睿承）1110526 北韓官媒：單日新增發燒病例連兩天低於20萬 投資美國 現代汽車砸百億美元 北韓稱疫情獲控制 改口主張不必接種疫苗 #北韓 #10萬 #5500 #新增 #昨晚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宅神爆近10萬人送PCR沒結果 陳時中解釋原因了 15:202022/05/23 生活 日本防相：北韓試射明顯挑釁 絕無法容許 13:592022/05/25 國際 彰縣長輩確診增 中市爆醫院群聚 04:102022/05/24 地方新聞 探測到！ 韓國：北韓正測試核爆裝置 17:332022/05/25 國際 北韓：COVID疫情已控制 新發燒例連3天少於20萬 09:492022/05/24 國際 海納百川》拜尹跳恰恰 習金冷眼觀（劉順達） 10:042022/05/23 海納百川 沒疫苗也能近9成康復率 北韓人民怒揭金正恩「嘴砲防疫」真相 17:252022/05/24 國際 五大銀行4月新增房貸金額 月減16.34％ 21:122022/05/23 財經 韓國現代汽車 將投資美國上百億美元 04:102022/05/23 產業財經 拜登剛走 北韓今連射3枚彈道飛彈 09:512022/05/25 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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