北韓中央通信社（KCNA）今天報導，截至昨晚6時，北韓新增至少10萬5500人出現發燒症狀。

根據報導，在北韓首度證實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，截至昨晚6時，未公布新增染疫致死案例。（譯者：徐睿承）1110526

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