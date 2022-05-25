韓國總統辦公室25日表示，探測到北韓正在豐溪里核子試驗場以外的地點進行第七次核子試驗所需的核武器起爆裝置測試。

韓聯社報導，韓國國家安保室第一次長金泰孝當天下午在記者會上表示，正在關注豐溪里核子試驗場的動向，北韓一兩天內進行核子試驗的可能性不大，但很可能在之後的時間進行。金泰孝認為，北韓領導人可能也未決定何時進行核子試驗，當前是即將進入最後籌備階段的時刻，北韓有其計畫評測的核子試驗規模和武器性能。

金泰孝就北韓的挑釁意圖表示，似乎有意干預臨近的南韓政治活動（地方補選），也可能有試探新政府國安底牌的政治意圖。北韓在美國總統拜登訪問韓日後即將飛回本國領空的時間點發起挑釁，也是對韓美蓄意釋放戰略信號。

金泰孝表示，尹錫悅政府應對北韓軍事行動有三原則。首先是準確表達北韓發射武器的種類和型號；其次對北韓一切軍事行動都採取相應的反制措施；第三是通過韓美協防態勢共同採取反制措施，並同聯合國等國際社會密切協作，管控局勢。