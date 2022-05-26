萬海(2615)今日召開股東會，除通過去年財報，同時也通過每股配發10.5元現金股利及1.5元股票股利，合計12元股利，創歷年新高。萬海指出，今年下半年受俄烏戰爭、全球通膨加上供應鏈尚未完全脫離新冠疫情影響，疫情期間的缺櫃、缺工及塞港等問題，使企業更積極思考供應鏈的重新佈局，未來供應鏈將有可能朝向區域化、在地化的形式存在，考驗著航運業的應變能力，萬海表示，將彈性調度航線及船舶，配合新造船及先前購入之二手船新增運力，相信可以因應緊接而來的下半年需求旺季，全年營運仍朝超越去年努力邁進。

萬海2021年度全年營收2280.05億元，年增178.46％，稅後淨利1033.43億元，每股純益42.35元，年增813％；2022年第一季營收805.03億元，年增108.47％，營業毛利516.51億元，年增169.76％，毛利率64.16％，年增14.58個百分點，營業利益488.57億元，年增177.64％，營益率60.69％，年增15.12個百分點，稅後淨利406.12億元，年增176.42％，每股純益16.64元，各項數字創歷年同期新高。

國際貨幣基金(IMF)預估2022年的經濟成長率為3.6％，2021年經濟成長率5.9％，預期全球經濟將持續復甦，惟成長力道趨緩；Alphaliner則預估2022年貨量需求增長4.9％，船舶運力供給增長4.3％，全年度對於航運業來說，仍是供不應求。

為迎接未來經濟環境多變及海運市場競爭加劇的挑戰，萬海將持續檢討現行航線規畫及組織功能，並伺機開發新興市場，穩健增加航線佈局來滿足客戶需求，成本面也將嚴控燃油及相關運輸成本，透過船舶加裝節油設備，將有效減少耗油及降低廢氣排放以充份發揮節能效益，並推動節能減碳。