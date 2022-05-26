中央流行疫情指揮中心25日宣布，快篩陽性經醫師診斷後視同確診。金管會說明，此模式符合防疫保單契約約定，保險公司應履行理賠責任，「數位新冠病毒健康證明」或「快篩陽性數位證明」均可作為確診理賠證明文件，數位接觸者隔離證明則可作隔離理賠證明文件。

金管會說明，依防疫保單契約約定，被保險人若經醫師診斷確定罹患法定傳染病時，保險公司應依契約履行保險責任。快篩陽性經醫師診斷後確診者，因符合經醫師診斷確定條件，故符合契約約定。

而衛福部提供民眾申請並下載的「數位新冠病毒健康證明」，內容與現行由醫師開立診斷證明書引用相關資訊相同，可作為理賠證明文件。由於指揮中心宣布將醫師確認快篩陽性即確診的檢驗結果納入上述數位證明中，故「快篩陽性數位證明」亦可作為理賠證明文件。

此外，衛福部已開放民眾申請並下載數位接觸者隔離證明，與現行由地方政府開立的隔離通知書引用相關資訊相同，可作為隔離理賠證明文件。金管會指出，若保險公司有進一步查證住院或診療資訊需求，民眾可用授權方式由保險公司向醫療機構查證。