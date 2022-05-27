經過3連黑的日經在海運族群帶領下，27日終於翻紅走高。日股早盤結束時，日經指數收26,772.84點，漲168點或0.63%，周線暫漲0.13%。東證收1,885.23點，漲7.65點或0.41%，周線暫升0.42%。

Aizawa證券認為，日股27日走高的原因之一還有隔夜美股反彈。不過，因為日經兩萬七是一個心理關卡，愈接近的時候賣壓就會愈重。還有，美國飆升的通膨，造成大幅升息也不是一件好消息。

宣布將股票分割的日本郵船大漲7.34%，同業的川崎汽船漲4%，商船三井漲2.51%。同時，海運類股也一度上漲5.19%表現突出。

因日本政府已經漸開門戶，不再為了抗疫而封城，旅遊相關類股幾乎都上漲。例如，航空公司日航漲2.24%，大型旅行社H.I.S.漲5.56%，百貨連鎖業者J.Front Retailing以及高島屋百貨，分別也漲3.18%以及3.08%。