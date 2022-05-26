日股26日運輸類股表現不俗，但晶片族群疲弱，使得大盤意興闌珊，最後甚至走跌。日經指數收26,604.84點，跌72.96點或0.27%，連3天收黑。東證收1,877.58點，漲1點或0.05%。
IwaiCosmo證券認為，從聯準會最新的會議紀錄來看，未來恐怕都會一次升兩碼，不過還是未超出市場的預期心理，故未重創美日股市表示。另外，全球景氣前景仍不明朗，且缺乏方向性，導致頻繁換股操作，大都以低價股為主。
日本央行26日表示，當地4月服務業PPI(消費者物價指數)增幅，已創兩年多最高紀錄。學者專家表示，日本通貨膨脹壓力將與日俱增。
索尼26日表示，手中長短料漸漸恢復供應正常，旗下暢銷電玩商品PlayStation 5的產能也要全開，才不會辜負全球玩家的厚愛。索尼股價因此受到激勵，上漲0.54%。
運輸類股中，航空股一度上漲2.65%，全日空漲1.9%，日航也漲2.24%。另外，鐵路業者曾漲1.3%，JR東日本漲2.48%，京王電鐵更是上漲4.06%。
不過，晶片族群疲弱，東京威力科創以及愛德萬測試分別下跌2.39%以及3.63%。同時，機器人手臂製造業者發那科也跌2.18%。
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