部立基隆醫院表示，26日新制對該院的影響並不大。（陳彩玲攝）

自26日起，中央流行疫情指揮中心宣布，民眾只要快篩陽性，經醫師判定後即視為確診。可以見到26日起，社區篩檢站及醫院前的PCR篩檢站，等待PCR的人潮都減少許多。但市立基隆醫院院長王慧珺表示，醫護只是把壓力轉移到不同方向而已。

26日上午起，明顯可以發現基隆市市民廣場上的社區篩檢站及部立基隆醫院的PCR篩檢站，排隊等待PCR的民眾人數減少許多。但這項新政策是否能夠有效減少醫療院所醫護的壓力？從基隆市各醫療院所的反應來看，先前一下湧進大量民眾要求PCR的壓力應該是有減輕，但壓力則是轉移到現場及視訊看診。

市立基隆醫院院長王慧珺表示，快篩陽即確診這個政策，的確可以減輕民眾的負擔，民眾可以省去PCR的不適，有症狀的民眾也可以快速透過醫師的診斷，儘速投藥；所以今日市民廣場篩檢站的民眾顯然少上許多。

不過王慧珺表示，對醫院或篩檢站來說，則是可以將部分人力從PCR篩檢站抽離，但醫師也好、護理師也罷，只是從為民眾進行PCR篩檢，轉為診查、開藥等比較實際的醫療行為。在疫情期間，只能說壓力轉向，不算減輕。

從實際的數據來看，26日上午，部立基隆醫院共計有65位快篩陽性民眾掛號看診，其中3位因醫師認為快篩陽性結果有疑慮，現場安排PCR檢測確認。部基院長林慶豐表示，自18日起即設立快篩陽性現場及視訊門診，26日實施之新制對原有作業方式影響不大。