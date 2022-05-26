快篩陽性視同確診今起全面實施，台大急診醫學部臨床教授李建璋提醒，因快篩試劑還是會有不準的時候，若有出現新冠相關症狀，本身又是高危險群，雖然快篩是陰性，還是要盡快到醫療院所進行PCR篩檢，「可以救命」。

李建璋昨（25）日於個人臉書指出，很開心指揮中心對PCR篩檢做調整，不僅快篩陽性等於確診全民適用，快篩陰性也能做PCR篩檢。

李建章說，快篩陽理論上很準，但現在各快篩品牌良莠不齊，所以還是會有不準的時候，可透過PCR篩檢確認，因為快篩陽都偶有不準的情況了，快篩陰當然更不準，有症狀的高危險群，如果快篩陰性，要趕快到醫療院所進行PCR篩檢，才不會延誤給藥。李建璋再強調，快篩陰也可以做PCR，「可以救命」。

指揮中心調整PCR採檢條件。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥昨日於記者會中說，快篩陽性想再做PCR確認，仍可到醫院篩檢，另外5種狀況也可做PCR，包括由醫事人員做快篩，對快篩結果有疑慮者；使用居家快篩為陽性，但醫師與病患無法達成共識；快篩陽性的病患，在隔離期間有住院需求；快篩陰性，但醫師懷疑是新冠症狀，且是有重症風險因子對象，也可進行PCR採檢，以及快篩陽性的第一線醫護，必要時可於24小時內採檢以PCR複驗。