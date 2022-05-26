這波疫情爆發後，已有5名兒童確診後併發腦炎死亡，令許多家長擔憂，基隆一名阿嬤表示，3歲大孫子25日早上發高燒，到醫院急診篩檢為陽性，返家吃院方開的退燒藥不見效，甚至出現意識迷糊，緊急再到醫院卻被趕回家，令她焦急上網求助，引發大批基隆人回應，當中更有一名男網友熱心留下電話喊，「我可以開車直送台北的醫院」。

原PO昨（25）日於臉書社團《基隆人》指出，3歲的孫子25日早上發高燒，到基隆長庚急診篩檢結果為陽性，拿了退燒藥及止咳藥物就返家，但無論吃退燒藥或使用肛門塞劑，都沒有退燒的跡象，令她焦急地說，「現在家裡除了要照護孫子外，還要顧80歲的母親，孫子現在整個迷糊了，怎麼辦？去醫院也沒看診，就被趕回來了」。

貼文曝光後，引發網友關注，「快送其他醫院治療」、「什麽都不要想，快送急診吧」、「送醫院，不要拖時間」、「送台北的醫院，快打119叫救護車」、「要不要趕緊先開車去台北的醫院，快點快點」、「阿嬤，不要慌！冷靜才能救小孩，先打119就對了」。

留言中有一名男網友霸氣留言，「需要幫忙嗎？我可以開車直送台北有收兒童的大醫院」，更將自己的電話號碼私訊給原PO，該名網友的熱心，讓其他人紛紛大讚，「好人一生平安」、「你人真的超好的，好暖心」。

事後原PO也更新貼文表示，孫子退燒了，狀況算是穩定，仍在持續觀察，讓她鬆一口氣說，「大人不能慌才能想出好辦法」，並為其他也染疫處於煎熬中的孩子加油。