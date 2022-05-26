快篩陽視同確診今日上路，精神科醫師沈政男表示，快篩陽等於確診後，等於把社區黑數撈出來，新增的個案就會增加，如果發生PCR與快篩的檢驗總數下降，那就未必是好事了，但他也說若民眾想要過正常生活，僅2成人口染疫絕對不夠。

沈政男昨（25）日於個人臉書分析，昨日本土新增8萬9352例本土，為歷來次高，若觀察疫情曲線可發現，7天是一個循環，也就是前5天是高原，後2天陷落一些，當下一個7天開始，就會升得更高，因此這2天等於是另一個更高的高原開始，今天可能會繼續攀高一些，若今天確診人數沒有增加，就要看周五，因為快篩陽視同確診今天才上路。

沈政男指出，目前保留快篩陽可做PCR，另加上快篩陽經醫師判定後可視同確診，加總起來篩檢數若增加，新增個案數也會上揚。沈政男認為，現階段應讓無症狀但快篩陽性、有症狀但快篩陰性都做PCR，預防偽陽性及偽陰性的可能，快篩陽視同確診主要不是為了減輕PCR量能負擔，而是把黑數撈出來，但實施後，若發生PCR與快篩的檢驗總數下降，那就未必是好事了。

另外沈政男說，台北並不會形成一個月以上的高原，因為現在的Rt值（有效再生數）已經低於1，這是大家躲起來的結果，所以曲線會一直下降，如果疫情趨緩，大家又不躲了，曲線就會上升，疫情緩解牽涉Rt值，而Rt值又跟民眾要不要躲起來、戴口罩、打疫苗息息相關。

最後沈政男表示，若想要過不用戴口罩、隨意上餐廳、一年出國好幾次的正常生活，那麼2成人口染疫絕對不夠，相反地，如果可以接受限制的生活，就減少一部份染疫人口。