台東60歲林姓男子25日晚間至成功鎮基翬泊區潛水捕魚，因深夜仍未返家，妻子在26日凌晨報案求助。經海巡、消防特搜分隊人員徹夜擴大搜救後，26日早上在基翬泊區前打撈到林男遺體並經家屬確認，後續將由海巡署第13岸巡隊辦理相驗事宜。
海巡署東部分署第13岸巡隊在26日凌晨2時14分接獲林妻報案，林妻焦急表示，林男於成功鎮基翬泊區潛水捕魚時遲遲未返家疑似失蹤，她前往港邊僅發現丈夫機車及隨身物品。海巡獲報後立即通知新港安檢所及第一機動巡邏站、第15海巡隊、成功消防分隊及新豐派出所等單位攜帶相關救援裝備前往救援。
經徹夜擴大搜索，海巡與成功消防分隊於6時49分發現林男位於基翬泊區前方150公尺的水面下10公尺處，隨即由搜救小組實施水下打撈作業，遺體經家屬確認身分無誤，後續由海巡署第13岸巡隊辦理相驗事宜。
第13岸巡隊呼籲民眾從事潛水活動時，應有人員陪同，勿獨自潛水，以及隨時注意天氣狀況，以維自身安全；另如有發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。
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