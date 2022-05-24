台東縣議員許進榮4月中旬確診，今天總質詢時怒斥中央政策一直在變，讓地方政府無所依循，民眾也不知如何遵守，所謂「國家隊」就是讓人民不斷排隊，搶口罩、搶酒精、搶打疫苗、搶快篩、搶做PCR；縣議員林東滿則認為這次疫情，中央政府是政治因素高於專業。

許進榮在縣議會總質詢時對於日前確診造成議會人員陷入染疫風險，向大家鞠躬道歉，也對辛苦的醫護人員道謝，接著他話鋒一轉說，國家隊本來把疫情守得很好，一句「與病毒共存」，衛福部就開始放手，演變成至今無法收拾，整個國家社會亂七八糟，害慘醫護、消防，觀光產業。

許進榮認為防疫工作朝令夕改，中央與地方不同調，造成現在人民的慘狀，尤其搶口罩、搶打疫苗、搶買藥、搶快篩、搶做PCR，全國亂成一團，搞得人心惶惶，請縣長饒慶鈴告訴防疫指揮官陳時中：人民很痛苦！

他說，自己居隔到4月28日出關，拜託人家 幫他理髮，沒有人敢，騎機車出門停紅綠燈時，旁邊民眾看到他馬上闖紅燈走光光，讓他很無奈，也反映出民眾對於疫情的恐慌與無助。

另外，縣議員林東滿認為這次疫情破口是政策帶進來的，中央政府是政治因素高於專業，地方有意見，指揮中心就以「尊重專家意見」來搪塞，中央講的都說是專業，在第一線的地方建議就被說政治口水，明知快篩劑不夠，中央就是不補足，台灣諺語語說「歕鼓吹的累死扛轎的」，中央疫情指揮中心不知民間疾苦的表現，令人失望。