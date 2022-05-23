台東全縣民眾今日起適用中央所宣布「快篩陽性即確診」，台東醫師公會理事長何活發表示，該政策確實增加醫護人員負擔，正常門診也會稍被耽擱，不過為了國民健康，全力支持。台東縣衛生局表示，面對快篩劑需求將會大增，衛福部已同意增加數量給台東。

台東縣所有居民「如果快篩陽性經醫師判讀且無疑義者，即可判定為確診，不須採檢PCR」今日起開始實施，不過仍有不少民眾不瞭解這項措施和方式，仍然到部立台東醫院急診室排隊外面排隊要做PCR。

台東縣醫師公會理事長何活發今天上午在診所透過視訊進行診療，他說視訊診療要先由工作人員與病患約好時間，並要交待各項相關事項，開診時必須確認身分，比一般診療增加約20分鐘，在醫療資源相對缺乏的台東，對醫護人員確實增加很多負擔，正常的門診也會受耽擱，但是為了全體國民的健康，會全力支持配合政策，並請其他病友體諒。

台東縣衛生局表示，目前能夠加入視訊判定確診的基層診所有15家，再加上16個鄉鎮市衛生所一共有31家，可能還是不夠，不過台東縣的7家大型醫院也可以協助遠距判讀。衛生局強調，視訊看診有多種管道，如果都不會使用，還是可以由家人或親友帶著你的快篩板還有健保卡，代為到診所或是醫院請醫師判讀。