台東縣議員林威志涉詐領助理費58萬餘元，由於犯後態度良好且坦誠犯罪，地檢署起訴時建議法院量處適當刑責。台東地方法院20日判林威志有期徒刑2年，緩刑4年，褫奪公權2年，全案仍可上訴。

台東地檢署在起訴書中表示，林威志自2018年12月25日至2020年11月間，分別以5名男子作為人頭帳戶，按月向台東縣議會申請每月3至5萬元不等的公費助理補助費，致使不具實質審查權亦不知情的議會承辦人陷於錯誤，按月匯款至人頭帳戶，再由林親自提領，或指示不知情女姓友人每月初領現，或以轉帳方式全數提領，並將現金交付林，詐得款額總計新台幣58萬5941元。

台東地檢審酌林威志於偵查中自白犯行，並自動繳交全部所得財物，犯後態度良好等，建議台東地方法院，若林威志也能配合法院審理，給予量處適當之刑，以啟自新。

台東地方法院20日判處林威志，利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑2年。緩刑4年，並應於判決確定後1年內，向公庫支付新台幣40萬元，褫奪公權2年，犯罪所得沒收。

台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，因尚未接獲判決書，等接到判決書後再研議是否上訴。林威志本人至截稿時間，尚未取得聯繫。

林威志遭檢舉詐領助理費，檢調於2020年底展開偵查，將林威志收押，同年12月30日將林威志依涉嫌違反貪汙治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上之機會詐取財物及刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，向台東地方法院提起公訴。