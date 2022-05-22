1名女網友在《爆怨公社》發文，家中高齡93歲的長輩與外傭同住，不小心確診新冠肺炎，卻擔心浪費醫療資源而隱瞞病情也沒去就醫，待他們知情時竟已染疫1周，萬幸的是長輩病況不嚴重；原PO自責地說：「還好平常長輩身體硬朗，還會下田工作，不然我會內疚一輩子」，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》分享，昨（21日）得知家中高齡93歲長輩，竟已確診新冠肺炎1周，直到昨日好轉後才敢告知家人，且長輩還特別叮嚀菲傭不可以將確診消息告訴大家，就怕去醫院會造成醫護人員的負擔，不想佔用病床及浪費醫療資源，又擔心家人若知情恐會強行帶去就醫，才選擇隱瞞。

原PO淚訴：「因為沒有與長輩同住，所以不知道她確診且在家發燒2天，默默忍受病毒攻擊，還好平常長輩身體硬朗，還會下田工作，不然我會內疚一輩子，我真的太不孝了，長輩生病我卻在家狂嚕貓」。

文章曝光後，吸引不少網友們留言：「有這種長輩很難得，抱持著不欠人的心態」、「人沒事就最好，我也是習慣報喜不報憂，不希望太多人擔心」、「幸好天公伯疼好人，長輩沒事就好，祝福他平平安安長命百歲」、「善良的人會有好報的，相信神明也會保佑他」。

也有人提醒原PO：「子女當要有警覺性，隨時觀察老人的身體狀況，但雖然是美意為人想，另一方面若沒居隔晚輩也確診，恐怕就不是單純的醫療問題了」、「要好好跟外傭溝通一下，即使被照護者沒事也要定時回報」。