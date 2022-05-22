今（22）日新冠肺炎新增本土確診79441例，自5月19日突破9萬大關後，確診數已經連三天下降，胸腔科醫師蘇一峰表示，可能是民眾自行發展出一套防疫模式，快篩陽就在家服藥休息的人變多，認為此舉有助於降低醫療負擔。

蘇一峰在臉書發文表示，確診個案數目下降，不一定是疫情過高峰了，很有可能是台灣民眾發展出一套疫情相處模式，在家快篩出陽性，不想就醫人擠人PCR，決定在家自己自行服藥休息的人變多了，確診數目就會下降，也認為「快篩足夠可以改善醫療量能」。

蘇一峰指出，台灣民眾一直是神秘的防疫力量，目前疫情之下台灣人民自救，輕症就在家吃藥休息，不去醫院給醫護人員造成負擔，蘇一峰對此也表達感謝，「不指責說民眾買藥自救，因為民眾不想增加醫護的負擔，醫療負擔才能減少」。

此外，近期雙北民眾自發升級，降低人流移動，台北捷運運量已降到50％，台北捷運公司今宣布，23日起，淡水信義線、板南線、中和新蘆線平日離峰班距調為4.75分，松山新店線調為6至8分，環狀線調為10分鐘，文湖線不變。