★分析

投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield在談及聯準會會議紀要時表示，意見一致是好事，短期內需要做什麼清楚一些。到9月時，他們將取得大量經濟數據來判斷應該採取的行動，因此現在他們將繼續保持選擇性。有一些觀點認為通膨正在替聯準會做他們工作，現在已經見到降溫，且由於美元走強和股市下跌，過去一個月來金融環境已經收緊。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，沒有任何意外，這可能就是美股反彈的原因，會議紀要沒有什麼新意，但市場也不想聽到比他們預期更為鷹派的聲音。

澳盛銀行首席經濟學家Sharon Zollner表示，聯準會的會議記錄顯示該央行認為「現在大幅升息，可以為將來爭取政策彈性」。

DataTrek Research聯合創始人Nicholas Colas表示，只要聯準會釋出通膨已經開始放緩的訊號，最近幾周劇烈震盪的美股就會觸底。聯準會將股價作為對抗通膨的主要工具，股價下跌將促使企業停下大舉招聘進而助長薪資上揚的步伐，還會產生「財富逆轉效應」（reverse wealth effect），應該能削弱消費者支出。

Hightower Advisors首席投資策略師Stephanie Link表示，我知道每個人都把焦點放在沃爾瑪和Target，上周他們因財報利空暴跌嚇壞了投資人，但現在讓我們把目光放在像TJX這樣真正實現獲利目標並上修獲利預測的公司。服務型和鎖定高端市場的零售業實際上仍然表現良好，Ralph Lauren優於營收和獲利預測，Nordstrom的設計師品牌和鞋類業務亦表現亮眼。

★類股

標普500指數11大類股僅公用事業股和醫療保健股收黑，分別跌0.06%和0.02%。非必需消費類股漲2.78%，能源股漲1.96%，表現最佳。科技股亦上漲1.21%。

★重磅股

重量級科技股漲多跌少，蘋果漲0.11%，微軟漲1.12%。亞馬遜漲2.57%，特斯拉漲4.88%，對標普500指數和那斯達克指數帶來的提振最大。Alphabet跌0.16%，Meta漲1.41%，網飛大漲4.15%。

在道瓊指數方面，美國運通 (American Express)漲3.14%，漲幅排名第一；其次為波音漲2.23%。寶僑（Procter & Gamble Company）跌1.64%，跌幅最大；其次為嬌生跌0.98%。

主要晶片股全漲。輝達漲5.08%，表現最佳。恩智浦漲3.08%，高通漲2.10%，應用材料漲2.07%，美光漲1.88%，超微漲1.63%，德州儀器漲1.28%，英特爾漲1.27%。

★焦點股

美國高檔連鎖百貨公司Nordstrom飆漲14.0%，該公司成功靠著富裕階層的消費者需求克服創下數十年新高的通膨壓力，其上季財報表現優於市場預期，並上修全年獲利和營收預測。

溫蒂公司（Wendy's Co）大漲9.8%，監管文件顯示其最大股東、富豪避險基金經理人佩爾茲（Nelson Peltz）在投資該連鎖速食店將近20年之後正在考慮出價收購。

Intuit大漲8.2%，該稅務軟體公司上季營收獲利意外強勁，並上修本季展望。

主要中概股普遍上漲，愛奇藝漲4.99%，拼多多和百度超逾3%，理想汽車漲2.94%。

輝達（Nvidia）盤後大跌逾8%，該公司第二季營收預測意外疲弱。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲1.90%，收90.41美元，換算台股價格為534.43元。

聯電ADR漲2.67%，收8.45美元，換算台股價格為49.95元。

日月光ADR漲2.75%，收6.73美元，換算台股價格為99.46元。

中華電信ADR漲0.69%，收42.40美元，換算台股價格為125.32元。(2-2)