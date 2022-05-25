★類股

標普500指數11大類股漲跌互見。公用事業類股漲2.01%，表現最佳，其次為必需消費類股漲1.66%。通訊服務類股大跌3.70%，表現最疲弱，其次為非必需消費類股跌2.58%，科技類股跌1.57%。

主要晶片股全面收黑，輝達跌4.40%，美光跌4.27%，超微跌4.11%，表現最疲弱。英特爾跌0.79%，恩智浦跌0.87%，德州儀器跌1.22%，高通跌2.72%，應用材料跌3.04%。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌1.92%，微軟跌0.40%。亞馬遜跌3.21%，股價創52周新低。Alphabet跌4.95%，特斯拉跌6.93%，Meta跌7.62%，網飛跌3.79%。

道瓊指數方面，麥當勞漲2.74%，漲幅最大。Verizon和IBM亦上漲至少2%。聯合健康集團漲1.11%。迪士尼跌4.01%，波音跌3.76%，表現最疲弱。

★焦點股

Snap股價崩跌43.08%，收在12.79美元，一舉跌破IPO價格（17美元），創下了2020年4月21日以來收盤新低，並創下上市以來最大單日跌幅。該公司警告本季營收獲利恐無法達標，並警告將減緩人員招聘。受此拖累，臉書母公司Meta Platforms、推特、Pinterest等社群媒體股同步下殺，整個社群媒體類股市值一夕蒸發逾1810億美元。在數位廣告業務將萎縮的陰影籠罩下，谷歌母公司Alphabet亦跌近5%，股價創下52周新低。

服飾零售商Abercrombie & Fitch Co股價暴跌28.6%，創下2000年以來最大單日跌幅。該公司上季意外陷入虧損，並下修全年營收和利潤展望。

居家上班明星股Zoom Video Communications Inc漲5.6%。受惠於強勁的企業需求，該公司上修全年獲利預測。

主要中概股普遍下跌，愛奇藝、知乎重挫逾14%，嗶哩嗶哩跌12%，拼多多、蔚來跌逾8%，小鵬汽車、理想汽車、京東跌逾7%，百度跌逾6%。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌3.04%，收88.72美元，換算台股價格為525.61元。

聯電ADR跌3.74%，收8.23美元，換算台股價格為48.76元。

日月光ADR跌2.24%，收6.55美元，換算台股價格為97.01元。

中華電信ADR跌0.05%，收42.11美元，換算台股價格為124.74元。