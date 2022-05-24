社群軟體Snapchat母公司Snap 23日發布獲利預警，表示第二季營收與獲利可能低於財測，該公司同時計劃放緩人事招募和開支速度。受此利空打擊，Snap股價一瀉千里。

24日美股早盤Snap股價重挫逾30％，跌至15.67美元，並拖累Meta（原臉書）與推特等社交媒體同業，以及谷歌母公司Alphabet在內的廣告業者股價下跌。

Snap股價已較2021年9月的歷史高點崩跌逾80％。2022年來該公司股價累計大跌逾51％，同期標普500指數下跌17％。

Snap表示正面臨一連串難關，從通膨升溫、美國升息、供應鏈瓶頸、蘋果更改隱私權政策，再到俄烏戰爭。Snap指出，通膨攀升打擊公司的廣告業務，廣告商因為成本增加而縮減廣告支出。

Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）在寫給員工的備忘錄指出，總體經濟環境存在諸多挑戰，自4月發布第二季財測以來，情況惡化的速度更快，也更嚴重。雖然營收將持續成長，但速度將比前次預期的更緩慢。

Snap 4月公布首季業績時預估，第二季營收成長率將介於20％至25％，調整後稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）將在損益兩平至5,000萬美元之間。史匹格指出，如今公司認為二季營收與獲利將低於財測的低端。

史匹格表示，「未來幾個月公司最重要的成長力道，將來自現有團隊的生產力提升。」

此外，Snap表示將減緩人員招聘步調，並把部分擴編計畫推延至2023年，也會審視2022年的預算，打算節省開銷。

史匹格表示，Snap將持續招募新血，但會減緩招聘速度，公司仍計劃在2022年底前增聘500名員工。2022年迄今Snap增加約900名員工。